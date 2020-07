Vivo X50 (Pro) Wereldwijd Gelanceerd

Vorige maand introduceerde Vivo de Vivo X50-serie, bestaande uit drie toestellen met krachtige hardware. De X50 Pro valt op omdat deze variant is uitgerust met een gimbal-camera. We hebben nu goed nieuws voor geïnteresseerden, want Vivo heeft de Vivo X50 en de Vivo X50 Pro zojuist wereldwijd gelanceerd.

De nieuwe serie bestaat uit de Vivo X50, Vivo X50 Pro en Vivo X50 Pro Plus. De X50 Pro Plus is de krachtigste van de drie en beschikt over een periscoopcamera met 5x optische zoom en een gimbal-systeem voor de camerastabilisatie, een Full HD 6,56-inch AMOLED-scherm met een 120 Hz verversingssnelheid en dunne schermranden, een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4350 mAh accu met ondersteuning voor 44 watt snelladen, een in-display vingerafdrukscanner en een 32MP selfie-camera. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 13MP periscoopcamera met 5x optische zoom.

De X50 en X50 Pro hebben hetzelfde scherm, maar een kleinere 4300 mAh accu, een minder krachtige Snapdragon 765G-processor en iets andere camera-opstelling. Zo heeft de Vivo X50 Pro een 48 MP hoofdlens met gimbal, een 13 MP dieptelens, een 8MP groothoeklens en een 8MP telelens.

De reguliere Vivo X50 is de dunste 5G-smartphone op de markt, met een dikte van 7,49 mm. De Vivo X50 en X50 Pro hebben beide een achterkant van glas terwijl de Vivo X50 Pro Plus een achterkant van zwart of oranje kunstleer heeft.

De Vivo X50 Pro Plus is momenteel alleen in China verkrijgbaar voor omgerekend ongeveer 628 euro. De X50 kost omgerekend 439 euro en de X50 Pro kost omgerekend 540 euro. De laatste twee toestellen komen ook naar Europa, maar een releasedatum heeft Vivo nog niet gegeven.

via [AW]