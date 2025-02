Opvallend Dunne Vouwbare Smartphone ‘OPPO Find N5’ Officieel Aangekondigd

Oppo heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphone aangekondigd. Het gaat om de Oppo Find N5 die opengevouwen een dikte heeft van slechts 4,2mm. De smartphone beschikt over een 8,12-inch hoofdscherm en indrukwekkende specificaties.

De Oppo Find N5 weet veel aandacht te trekken. Met een behuizing die opengevouwen een dikte heeft van 4.2mm en dichtgevouwen 8,9mm, is de Find N5 de dunste smartphone met een enkele scharnier. De Oppo Find N5 is voorzien van een 8,12-inch LTPO OLED hoofdscherm en een 6,62-inch LTPO OLED cover-scherm. De vouw in het midden van het scherm valt bijna niet op.

Intern beschikt de Oppo Find N5 over een Snapdragon 8 Elite-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 5600 mAh accu met ondersteuning voor 80W snellader en 50W draadloos laden. De behuizing weegt 229 gram en is volledig waterdicht (IPX8 en IPX9). Achterop vinden we een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. De software is voorzien van verschillende AI-functies voor het bewerken van foto’s, het zoeken van bestanden en het samenvatten van een telefoongesprek.

Een Europese lancering zit er niet in, zo laat Oppo weten. Mogelijk moeten wij dus nog tot volgend jaar wachten, wanneer zusterbedrijf OnePlus waarschijnlijk de OnePlus Open 2 uitbrengt in Europa. In Singapore kost de Oppo Find N5 omgerekend bijna 1800 euro.