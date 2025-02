Renders Van Nothing Phone (3a) en Phone (3a) Pro Gelekt

Nothing heeft op 4 maart een evenement ingepland voor de introductie van de Nothing Phone (3a)-serie. In het geruchtencircuit zijn echter enkele renders opgedoken, waarop zowel de Nothing Phone (3a) als de Nothing Phone (3a) Pro te zien zijn.

Op gelekte renders zien we twee onaangekondigde Nothing-smartphones, die waarschijnlijk onder de namen Nothing Phone (3a) en Nothing Phone (3a) Pro op de markt verschijnen. We zien beide smartphones in de kleuren zwart en wit en het valt op dat de verschillende modellen een totaal andere camera-module krijgen.

Uiteraard zijn beide smartphones weer voorzien van een Glyph Interface, bestaande uit drie witte led-strips rondom de camera-module. Ook hebben de smartphones weer een transparante behuizing. De camera-module is echter een stuk groter, wat voornamelijk komt door de aanwezigheid van een zoomcamera. De camera-module van de Phone (3a) Pro heeft echter wel een hele opmerkelijke indeling gekregen, die denk ik niet bij iedereen in de smaak zal vallen.

Volgens de geruchten beschikken zowel de Nothing Phone (3a) als de Nothing Phone (3a) Pro over een Snapdragon 7s Gen 3-processor, een 5000 mAh accu en een 6,77-inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De reguliere Phone (3a) krijgt en 50MP hoofdlens, een 50MP telelens en een 8MP groothoeklens. De Phone (3a) Pro beschikt over een 50MP periscoop telelens.

Na 4 maart zullen wij alle details, inclusief informatie over de prijzen en beschikbaarheid met jullie delen.

via [droidapp]