Samsung Galaxy A06 5G Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zijn nieuwste budget-smartphone geïntroduceerd. De Samsung Galaxy A06 5G verschijnt eerst in India op de markt, maar komt waarschijnlijk snel naar andere landen. Samsung geeft de smartphone vier jaar lang Android-updates.

Samsung heeft de 5G-versie van de Galaxy A06 aangekondigd in India. De 4G-versie verscheen eind vorig jaar op de markt en is voor ongeveer 120 euro in Nederland verkrijgbaar. De 5G-versie valt iets duurder uit, maar brengt naast ondersteuning voor het 5G-netwerk ook een krachtigere MediaTek Dimensity 6300-processor met zich mee.

De Samsung Galaxy A06 5G beschikt over een 6,7-inch IPS-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoon-aansluiting en de mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart.

In India kost de smartphone omgerekend ongeveer 116 euro (4GB + 64GB) of 143 euro (6GB + 128GB). Informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

via [bright]