“Foto’s En Specificaties Van Samsung Galaxy S25 Edge Gelekt”

In het geruchtencircuit zijn beelden en vermoedelijke specificaties van de Samsung Galaxy S25 Edge opgedoken. De Galaxy S25 Edge is een extra dunne smartphone die later dit jaar zal worden toegevoegd aan de Galaxy S25-serie.

De Samsung Galaxy S25 Edge is gespot in een YouTube-video op het YouTube-kanaal van Alexis Garza. De video is inmiddels weer offline gehaald, maar niet voordat verschillende media de specificaties en screenshots kon verspreiden. Volgens de video beschikt de smartphone onder andere over een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en drie 12MP camera’s.

Ook krijgt de smartphone een 4.000 mAh accu, wat tegenwoordig aan de kleine kant is. We vragen ons dan ook af wat voor impact dit heeft op de accuduur van de Galaxy S25 Edge. De accu heeft een kleinere capaciteit omdat de behuizing van de Galaxy S25 Edge vermoedelijk slechts 5,84mm dik is.

Wel schrijft de website Android Authority dat ze twijfelen of de specificaties kloppen, omdat de camera’s van Samsung-smartphones doorgaans meer megapixels hebben. Ook hebben we nog geen informatie over de prijs en de releasedatum.

