Samsung Galaxy S21, S23 FE, Tab A8 en A9+ Ontvangen Februari-update

De beveiligingsupdate van februari rolt uit naar meer Samsung Galaxy-apparaten. Zo staat de update nu klaar voor de smartphones in de Galaxy S21-serie, de Galaxy S23 FE, de Galaxy Tab A8 en de Galaxy Tab A9+.

De updates met de onderstaande firmware versies zorgen ervoor dat de beveiliging van de apparaten weer helemaal up-to-date is. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar kan wel stabiliteitsverbeteringen bevatten. De beveiligingspatch van februari bestaat uit 35 fixes voor het Android-besturingssysteem en 7 fixes voor de One UI-schil.

– Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra: firmware G99*BXXSEGYA2

– Galaxy S23 FE: firmware S711BXXS6DYB1

– Galaxy Tab A9+: firmware X210XXS6CYB2

– Galaxy Tab A8: firmware X200XXS5DYA2

De updates rollen nu uit in Nederland en België, maar het kan nog een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de apparaten. In de tussentijd wachten we nog steeds op de update naar Android 15.

via [galaxyclub]