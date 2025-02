OPPO Reno 13 en 13 Pro Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Oppo heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd voor de Europese markt, inclusief Nederland. De Oppo Reno 13 en Reno 13 Pro horen thuis in het hoge mid-range segment en krijgen een adviesprijs mee van 549 en 799 euro.

Oppo heeft de Reno 13 en Reno 13 Pro eind 2024 al aangekondigd voor de Chinese markt, maar informatie over een internationale lancering ontbrak tot nu toe. Daar komt nu verandering in, want Oppo heeft tijdens een presentatie in Milaan de smartphones voor Europa aangekondigd. Beide smartphones zijn per direct leverbaar.

De Oppo Reno 13 Pro beschikt over een 6,8-inch 120Hz AMOLED-scherm met een in-display vingerafdrukscanner, een MediaTek Dimensity 8350-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3,5x optische zoom.

De behuizing is 7,55 millimeter dun en heeft een IP-rating van IP69 gekregen. De accu heeft een capaciteit van 5600 mAh en kan met 80W bekabeld snelladen en 50W draadloos snelladen. De Oppo Reno 13 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Plume Purple en Graphite Gray voor een adviesprijs van 799 euro.

De reguliere Oppo Reno 13 beschikt over een iets kleiner 6,6-inch 120Hz AMOLED-scherm, een iets kleinere 5.600 mAh (80W) accu en 256GB opslagruimte. De smartphone maakt gebruik van dezelfde processor met 12GB werkgeheugen, dezelfde selfie-camera en opnieuw een driedubbele rear-camera. Wel heeft Oppo de zoomlens vervangen met een 2 megapixel monochroom-camera.

De behuizing van de Oppo Reno 13 is 7,24 millimeter dun en net als de Pro-variant waterdicht (IP69). De Oppo Reno 13 is verkrijgbaar in de kleuren Plume White en Luminous Blue voor een adviesprijs van 549 euro.