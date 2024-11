Oppo Reno 13 en Reno 13 Pro Officieel Aangekondigd

Oppo heeft twee nieuwe smartphones voor in de Reno-serie aangekondigd. De Oppo Reno 13 en de Reno 13 Pro verschijnen eerst in China op de markt. Informatie over een Europese lancering ontbreekt nog.

Zowel de specificaties als het ontwerp van de Reno 13 en Reno 13 Pro komen grotendeels met elkaar overeen. De Reno 13 Pro heeft echter een 6,8-inch 120Hz AMOLED-scherm, terwijl het scherm van de reguliere Reno 13 een afmeting heeft van 6,6-inch.

Beide modellen beschikken over een MediaTek Dimensity 8350-processor, een waterdichte behuizing (IP69), een in-display vingerafdrukscanner, een 50MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De Pro-uitvoering heeft echter ook nog een 50MP telelens met 3,5x optische zoom. Consumenten kunnen kiezen tussen 12GB of 16GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte.

In China krijgt de Oppo Reno 13 een vanafprijs mee van omgerekend ongeveer 355 euro. De Reno 13 Pro kost 445 euro. Het is onduidelijk of Oppo van plan is om de Reno 13-serie naar Europa te brengen. In Nederland is de Reno 8, de Reno 10 en de Reno 12-serie uitgebracht. Het lijkt er dus op dat Oppo in Europa steeds één jaar overslaat, waardoor we de kans klein inschatten dat de Reno 13 naar Nederland komt.