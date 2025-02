Nothing Toont Phone 3a Pro In YouTube Video

Nothing heeft het uiterlijk van een nieuwe smartphone gedeeld in een YouTube video. Het gaat om de Nothing Phone 3a Pro, alhoewel Nothing de smartphone zelf niet bij naam noemt. We zien een smartphone met een zeer grote camera-module, met daarin een periscoopcamera.

In de onderstaande video richt Nothing zich voornamelijk op de achterzijde van de smartphone. Hier vinden we een grote ronde camera-module met daaromheen drie witte LED-strips. De camera-module beschikt over drie lenzen en een flitser. Nothing geeft aan dat de camera-module groter is door de aanwezigheid van een periscoopcamera. Dergelijke zoomlenzen zijn dikker en nemen dus meer ruimte in beslag.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Nothing Phone 3a Pro een 6,72-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, een 5000mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP zoomlens met 3x optische zoom.

De officiële introductie zal op 4 maart plaatsvinden. Op die dag krijgen we naast de Nothing Phone 3a Pro ook de reguliere Nothing Phone 3a te zien.