Klanten Mogen OnePlus Watch 3 Met Spelfout Omruilen Voor Nieuw Exemplaar

Een aantal dagen geleden schreven wij dat de eerste gebruikers van de OnePlus Watch 3 een opmerkelijke fout hebben gespot. Op de achterzijde van de smartwatch staat door een typfout namelijk de tekst “Meda in China”. OnePlus laat nu weten dat gebruikers hun smartwatch kunnen omruilen voor een nieuwe exemplaar.

Chinese fabrikanten zijn verplicht om op hun producten de tekst “Made in China” te plaatsen. Dit dacht OnePlus te hebben gedaan, maar door een typfout stond aan de achterzijde van de OnePlus Watch 3 de tekst “Meda in China“. Het is een fout die natuurlijk geen impact heeft op de werking van de smartwatch, maar toch kunnen gebruikers hun smartwatch gratis omruilen voor een exemplaar met de juiste tekst. Dit heeft OnePlus laten weten via een post op X.

OnePlus Watch 3

De OnePlus Watch 3 is een Wear OS-smartwatch met een 1,5-inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 466 bij 466 pixels en een piekhelderheid van 2200 nits. Intern vinden we twee chipsets. De smartwatch gebruikt de Snapdragon W5 Gen 1-processor voor het uitvoeren van de zware taken en de energiezuinige BES2800-processor voor het uitvoeren van lichtere taken. De 631 mAh accu gaat bij normaal gebruik maar liefst 5 dagen mee. In de energiebesparingsmodus kun je de smartwatch tot maximaal 16 dagen gebruiken op één acculading. De OnePlus Watch 3 is waterdicht en heeft een ingebouwde GPS-chip en NFC-chip.

Een groot aantal sensoren kunnen je sporten, activiteiten en gezondheid in de gaten houden. Zo kun je onder andere een hartfilmpje maken of in 60 seconden een gezondheidscheck uitvoeren. De OnePlus Watch 3 heeft een adviesprijs meegekregen van 349 euro.

Oops, we’ve meda mistake! 😅



A typo slipped through and made its way onto your shiny new OnePlus Watch 3. Don't worry, it was totally unintentional.



But hey, if you've already got your watch, you’ve got two options!



1. Keep it as a super limited edition (it’s one-of-a-kind,… pic.twitter.com/NjIaFBHiD0 — OnePlus Europe (@OnePlus_Europe) February 21, 2025

via [tweakers]