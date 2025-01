Nothing Phone (1) Ontvangt Laatste OS-update

Nothing rolt een nieuwe update uit naar de Nothing Phone (1). Het gaat om Android 15 met de Nothing OS 3.0-schil, dat verschillende nieuwe functies met zich meebrengt. Het is de laatste OS-update voor de eerste smartphone van de fabrikant.

De Nothing Phone (1) verscheen in 2022 op de markt met Android 12 en kreeg eerder al een update naar Android 13 en Android 14. Vorige maand rolde Nothing de bèta van Android 15 uit en nu is de stabiele versie van de update beschikbaar. Gebruikers krijgen geen update naar Android 16, maar kunnen voorlopig nog wel rekenen op beveiligingsupdates.

In de tussentijd is Nothing zich aan het voorbereiden op de lancering van verschillende nieuwe smartphones, waaronder de Nothing Phone (3). Volgens de laatste berichten is de Nothing Phone (3) de eerst echte high-end smartphone van de fabrikant. Vanaf volgend jaar wil Nothing zich ook meer gaan focussen op de Amerikaanse markt.

via [tweakers]