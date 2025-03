“Samsung Werkt Aan Tri-fold Versie Van Galaxy Z Fold 7”

Samsung zal deze zomer de vouwbare Galaxy Z Fold 7 op de markt brengen, maar volgens de geruchten werkt Samsung aan een tweede versie van de Z Fold 7. Het gaat om een zogeheten tri-fold smartphone, die niet over één maar over twee scharnieren beschikt.

Samsung werkt aan twee modellen voor in de Fold 7-serie. Het gaat om smartphones met de codenamen Q7 en Q7M. De Q7 verschijnt op de markt met modelnummer SM-F966 en is de opvolger van de Galaxy Z Fold 6. De Q7M krijgt echter een heel ander ontwerp. Dit model beschikt over drie panelen en twee scharnieren, wat we kennen als een ’tri-fold’. De Q7M verschijnt waarschijnlijk op de markt met modelnummer SM-F968.

Het is belangrijk om te weten dat Samsung de tri-fold waarschijnlijk beperkt op de markt brengt. Het is goed mogelijk dat Samsung’s eerste ’tri-fold’ in eerste instantie alleen in een beperkte oplage in Zuid-Korea op de markt verschijnt. Dit zagen we ook bij de Galaxy Fold Special Edition uit 2024, die alleen in thuisland Zuid-Korea op de markt verscheen. Momenteel gaat het echter nog om speculaties.

De introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de kleinere Galaxy Z Flip 7 zal waarschijnlijk rond juli plaatsvinden. De kans is groot dat de tri-fold editie pas later in het jaar op de markt verschijnt.

via [galaxyclub]