Dunnere En Grotere Samsung Galaxy Z Fold Special Edition Aangekondigd

Samsung heeft de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition aangekondigd. De Special Edition heeft een groter scherm gekregen en is dunner dan de Galaxy Z Fold 6. De smartphone beschikt ook over een betere camera.

Berichten over een Special Edition van Samsung’s vouwbare Galaxy Z-smartphone gaan al geruime tijd rond en maandag heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de smartphone officieel aangekondigd. Met een dikte van 10,6 millimeter (dichtgevouwen) is de Special Edition 1.5 millimeter dunner dan de Galaxy Z Fold 6. Opengevouwen is de Special Edition 4,9 millimeter dun.

Het vouwbare OLED-scherm is 8-inch groot en het coverscherm aan de buitenkant is 6,5-inch groot. Beide schermen zijn dus groter dan die van de Galaxy Z Fold 6, die beschikt over een 7,6-inch hoofdscherm en een 6,3-inch coverscherm. Ook heeft het coverscherm van de Special Edition nu een bredere beeldverhouding van 21 bij 9.

De behuizing bestaat uit metaal en glas en heeft aan de achterzijde een nieuw streepjespatroon. De camera-module heeft ook een iets rechthoekiger design gekregen. In deze module vinden we nu een 200MP hoofdlens, inplaats van een 50MP hoofdlens. Het gaat om dezelfde 200MP hoofdlens als in de Galaxy S24 Ultra. De 12MP groothoeklens en de 10MP telelens met 3x optische zoom blijven ongewijzigd. Voor het maken van selfies heeft de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition een 10MP en 4MP camera.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4400 mAh accu.

Samsung heeft de Galaxy Z Fold Special Edition alleen in Zuid-Korea en China uitgebracht. Informatie over een internationale lancering hebben we niet, waardoor het onduidelijk is of de smartphone naar Nederland komt.

via [androidplanet]