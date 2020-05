“Witte Variant Samsung Galaxy S20 Op Komst”

De Samsung Galaxy S20-serie is verkrijgbaar in de kleuren grijs, roze, zwart en blauw, maar Samsung heeft nu een witte variant aan het assortiment toegevoegd. Samsung noemt de nieuwe kleur ‘Cloud White’.

Samsung brengt regelmatig nieuwe kleuren van smartphones op de markt, zodat de smartphone weer even in de spotlight verschijnt. Dit keer is een nieuwe kleurenoptie toegevoegd voor de Galaxy S20, de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. De nieuwe Cloud White-optie is onder andere al verschenen in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië.

Samsung Nederland laat weten dat de kleur voorlopig nog niet naar Nederland komt. Ook in België en Frankrijk is de Cloud White-optie nog niet beschikbaar. In Azië is deze kleur momenteel alleen in China te vinden.

via [AW]