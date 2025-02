“Specificaties, Beelden en Prijzen Van Google Pixel 9a Uitgelekt”

Google is de introductie van de Pixel 9a aan het voorbereiden en dankzij verschillende bronnen zijn een hoop details van de nieuwe smartphone al uitgelekt. Zo zien we de Google Pixel 9a op verschillende renders, is de vermoedelijke adviesprijs al uitgelekt en weten we vrijwel alles over de specificaties van de smartphone.

Op de onderstaande afbeeldingen zien we de Google Pixel 9a in vier verschillende kleuren. Hieruit kunnen we opmaken dat de smartphone in ieder geval op de markt verschijnt in de kleuren roze, wit, zwart en lila. Het valt op dat het scherm vrij dikke zwarte randen krijgt en dat de smartphone over een kleine ovalen camera-module beschikt met daarin twee lenzen. De beelden zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron WinFuture.

Dezelfde bron heeft ook de vermoedelijke europrijzen gedeeld. Het instapmodel van de Google Pixel 9a met 8GB RAM en 128GB ROM kost volgens de bron 499 euro. Dit is 50 euro voordeliger dan de Google Pixel 8a. Het duurdere model met 256GB opslagruimte kost 599 euro.

Volgens de geruchten beschikt de Google Pixel 9a over een 6,3-inch scherm met een resolutie van 2424 bij 1080 pixels, een piekhelderheid van 2700 nits en een 120Hz verversingssnelheid. Intern beschikt de smartphone over een Google Tensor G4-processor, een 5100 mAh accu, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. De hoofdlens is voorzien van optische beeldstabilisatie.

Het is nog onduidelijk wanneer Google de Pixel 9a officieel zal introduceren, maar de Google Pixel 8a verscheen op de markt in mei 2024.

via [androidplanet]