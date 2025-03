OnePlus Vervangt Alertslider Met Een Aanpasbare Knop

OnePlus stopt met het toevoegen van de bekende alertslider aan de zijkant van zijn smartphones. In plaats van de alertslider heeft de fabrikant besloten om toekomstige smartphones te voorzien van een aanpasbare knop. Hiermee kun je nog steeds geluidsprofielen aanpassen, maar ook andere functies uitvoeren.

OnePlus heeft dit besluit genomen omdat de huidige alertslider te veel ruimte in beslag neemt en deze knop niet aanpasbaar is. De alertslider wordt vervangen door een “slimme” knop die wel aangepast kan worden door de gebruiker. Verdere details over de knop ontbreken nog, maar CEO Pete Lau vraagt gebruikers om feedback om te zien naar welke functies de meeste vraag is. De optie om geluidsprofielen aan te passen wanneer het scherm nog is uitgeschakeld blijft in ieder geval bestaan, aldus Pete Lau.

De alertslider is aanwezig op bijna alle OnePlus-smartphones en is een geliefde feature van het merk. Wij zijn dan ook erg nieuwsgierig naar hoe gebruikers reageren op de nieuwe fysieke knop.

via [tweakers]