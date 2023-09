Google Begonnen Met Uitrol September-update

Het heeft wat langer geduurd dan normaal, maar Google is begonnen met de uitrol van de beveiligingsupdate van september. De septemberpatch rolt uit naar in totaal negen Pixel-toestellen. Voor de Pixel 4a 5G is de septemberpatch waarschijnlijk de laatste update.

Normaal rolt Google de nieuwste beveiligingspatch altijd uit aan het begin van de maand. Vanwege Labor Day hebben we echter wat langer moeten wachten op de patch van september. De update rolt uit naar de onderstaande Pixel-smartphones:

– Google Pixel Fold

– Google Pixel 7 Pro

– Google Pixel 7

– Google Pixel 6a

– Google Pixel 6 Pro

– Google Pixel 6

– Google Pixel 5a

– Google Pixel 5

– Google Pixel 4a 5G

De beveiligingsupdate van september bestaat uit enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakken. Heb je de update nog niet ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via “instellingen” -> “Systeem” -> “Systeemupdate” -> “Zoeken naar updates“.

via [androidplanet]