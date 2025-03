Oppo Introduceert Op 10 April Nieuwe Producten

Oppo heeft op 10 april een evenement ingepland in thuisland China, waar de fabrikant meerdere nieuwe producten zal introduceren. Het gaat om maar liefst drie smartphones, een tablet, een smartwatch en een setje draadloze oordopjes. Van deze producten zijn in het geruchtencircuit al de nodige details uitgelekt.

We krijgen op 10 april onder andere de Find X8 Ultra te zien. Dit is een krachtigere versie van de Find X8 Pro die ook in Nederland verkrijgbaar is. Naar verwachting krijgt de Oppo Find X8 Ultra onder andere een hogere schermresolutie, een Snapdragon 8 Elite-processor, een 6000mAh accu en vier 50MP camera’s. De behuizing is volgens de geruchten niet dikker dan 9mm.

Oppo zal waarschijnlijk ook een aantal voordeligere smartphones introduceren. Het gaat om de Oppo Find X8s en Find X8s Plus. Deze smartphones beschikken over een Dimenstiy 9400 Plus-processor, een 6,3-inch (X8s) of 6,59-inch (X8s Plus) scherm, een IP68/IP69-certificering en ondersteuning voor draadloos laden. Of de smartphones ook naar Nederland komen is nog onduidelijk.

Naast drie nieuwe smartphones kunnen we op 10 april ook kennismaken met een nieuwe tablet. Het gaat om de high-end Oppo Pad 4 Pro die beschikt over een Snapdragon 8 Elite-processor en een AMOLED-scherm. Het is de eerste tablet die gebruikmaakt van de Snapdragon 8 Elite-chipset.

Voor mensen die op zoek zijn naar een kleinere smartwatch komt Oppo met de Watch X2 Mini. Dit is zoals de naam al weg geeft een kleinere versie van de Oppo Watch X2, met een kleiner scherm en een kleinere accu.

Als laatste brengt Oppo een nieuw setje draadloze oordopjes op de markt onder de naam Enco Free 4. De voorganger van deze oordopjes is niet in Nederland verkrijgbaar, dus de kans is niet heel groot dat de Oppo Enco Free 4 naar Nederland komt.

Het is nog onduidelijk welke van de nieuwe producten in Europa op de markt verschijnen.

