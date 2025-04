Release Samsung Galaxy S25 Edge Verder Vertraagd

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de extra dunne Samsung Galaxy S25 Edge deze maand te lanceren, maar volgens de laatste berichten gaat dit niet gebeuren. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou de release verder hebben opgeschoven.

Volgens verschillende bronnen was het de bedoeling om de Galaxy S25 Edge op 16 april uit te brengen, maar deze lancering is nu met enkele weken opgeschoven. De Duitse website Winfuture schrijft dat de lancering nu op 13 mei zal plaatsvinden. Het is onduidelijk wat de exacte reden is voor dit besluit, maar sommige bronnen beweren dat de uitgestelde lancering het gevolg is van onbekende technische problemen.

Winfuture beweert verder dat de smartphone in Duitsland een adviesprijs meekrijgt van 1249 euro. Dit is voor de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Voor 512GB opslagruimte betaal je 1369 euro.

via [droidapp]