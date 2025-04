“Ontwerp Van Sony Xperia 1 VII Blijft Vrijwel Ongewijzigd”

De Sony Xperia 1 VII, de aankomende vlaggenschip van Sony, zou te zien zijn op de verschillende renders. Het valt op dat het design van de smartphone vrijwel ongewijzigd blijft, met opnieuw relatief dikke schermranden aan de onder- en bovenzijde en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Sony lijkt nog steeds niet van plan te zijn om mee te gaan met de nieuwste smartphone trends. Tech-lekker OnLeaks heeft namelijk een render gedeeld waarop volgens de bron de Sony Xperia 1 VII te zien is. We zien opnieuw een “ouderwets” ontwerp, met relatief dikke schermranden. Ook de vingerafdrukscanner zit niet onder het scherm, wat tegenwoordig de norm is voor vlaggenschip-smartphones. In plaats daarvan kiest de Japanse fabrikant net als bij de voorganger voor een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Dat de smartphone wat dikkere schermranden en een vingerafdrukscanner aan de zijkant heeft wil echter er niet zeggen dat de Sony Xperia 1 VII geen mooie uitstraling heeft. Smartphones van Sony voelen altijd erg premium aan en doordat de selfie-camera in de schermrand is geplaatst heeft het scherm geen uitsparing of notch. Daarnaast is de camera-module aan de achterzijde erg minimalistisch en ook is de 3.5mm koptelefoonaansluiting weer gewoon aanwezig.

Volgens de geruchten heeft de Sony Xperia 1 VII een afmeting van 161,9 x 74,5 x 8,5 millimeter en beschikt de smartphone over een Full-HD+ scherm, een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 12MP periscooplens en een 12MP groothoeklens. De officiële introductie zal waarschijnlijk in mei plaatsvinden. De smartphone verschijnt volgens de berichten op de markt voor een adviesprijs van 1399 dollar.

via [droidapp]