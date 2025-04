Nothing Teaset CMF Phone (2)

CMF by Nothing, een dochtermerk van Nothing die voordelige producten op de markt brengt, heeft een teaser gedeeld voor een nieuwe smartphone. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de opvolger van de CMF Phone (1).

De CMF Phone (1) is een voordelige smartphone met een “modulair” ontwerp, waarbij het mogelijk is om de achterzijde te vervangen en accessoires op de smartphone te monteren. De CMF Phone (1) heeft een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding en daarom zijn wij erg nieuwsgierig naar de opvolger. Deze opvolger, de Nothing Phone (2), lijkt er nu aan te komen. CMF by Nothing heeft namelijk de onderstaande teaser gedeeld.

In search of the perfect shot.



Coming soon. pic.twitter.com/tEbBVUB6UX — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 3, 2025

De teaser is slechts 4 seconden lang en toont de achterzijde van een smartphone. Opvallend is de aanwezigheid van slechts een enkele camera, terwijl de CMF Phone (1) beschikt over een dubbele camera. Wel is het zo dat de tweede lens van de Phone (1) een 2MP dieptesensor is die weinig meerwaarde heeft. Misschien dat CMF by Nothing heeft besloten om deze sensor nu achterwege te laten om kosten te besparen en zich volledig te kunnen focussen op de hoofdlens.

A new finish. Textured, tactile, different.



More to come. pic.twitter.com/urfDleDieH — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 5, 2025

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar waarschijnlijk hoeven we niet heel lang meer te wachten. Na de officiële introductie van de CMF Phone (2) zullen wij alle details weer met jullie delen.

via [AW]