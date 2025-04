OnePlus Brengt Voorlopig Geen Vouwbare Smartphone Uit

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf voorlopig niet van plan is om een nieuwe vouwbare smartphone op de markt te brengen. Oorspronkelijk zou OnePlus de Oppo Find N5 in Europa onder de naam OnePlus Open 2 uit willen brengen, maar daar ziet de Chinese fabrikant nu van af.

OnePlus topman Rudolf Xu heeft tegenover TechRadar laten weten dat de vraag naar vouwbare smartphones in 2024 niet genoeg is gegroeid. De markt groeide slechts met 2,9 procent, wat veel minder is dan OnePlus had verwacht.

De markt voor vouwbare smartphones groeit wel, maar het zal nog wel even duren voordat vouwbare producten mainstream worden en echt, laten we zeggen, de kloof overgaan en een product worden voor de meerderheid van de mensen.

OnePlus gaf eerder al aan dat het bedrijf de lancering van zijn volgende vouwbare smartphone uitstelt, maar dat dit niet betekent dat het bedrijf vertrekt uit deze productcategorie. Wanneer we dan wel weer een vouwbare smartphone van OnePlus kunnen verwachten is onduidelijk.

via [tweakers]