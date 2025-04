Robuuste Samsung Galaxy XCover 7 Pro en Tab Active 5 Pro Aangekondigd

Samsung heeft twee nieuwe apparaten geïntroduceerd voor de Nederlandse markt. We maken kennis met de Galaxy XCover 7 Pro en de Galaxy Tab Active 5 Pro, een robuuste smartphone en een robuuste tablet.

De Samsung Galaxy XCover 7 Pro is een robuuste smartphone die vanaf volgende week in Nederland verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 609 euro. De smartphone beschikt over een 6,6-inch LCD-scherm met een full hd-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Over dit scherm heeft Samsung Corning Gorila Glass Victus geplaatst die betere bescherming moet bieden tegen krassen. Het scherm is te bedienen met handschoenen en de extra stevige behuizing is waterdicht (IP68-certificering) en heeft een militaire certificering die bescherming biedt tegen vallen.

Intern vinden we een verwijderbare accu met een capaciteit van 4350 mAh, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Aan de zijkant vinden we een vingerafdrukscanner en een fysieke hardwareknoppen waarmee je eenvoudig verschillende taken kunt opstarten.

De Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro is ook vanaf volgende week verkrijgbaar en krijgt een adviesprijs mee van 879 euro. De tablet heeft een 10,1-inch scherm, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 10100 mAh accu, dual-SIM ondersteuning, een 8MP selfie-camera en een 12MP hoofdcamera. De waterdichte behuizing heeft een MIL-STD-810H-certificering gekregen.

via [androidplanet]