Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Mei-update

Er staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar voor de smartphones in de Galaxy S23-serie. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van mei 2025.

De Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra ontvangen een nieuwe update. De update is ongeveer 460MB groot en installeert de beveiligingspatch van mei 2025. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in Android en Samsung’s One UI-schil. Na de installatie is de beveiliging op de smartphone weer helemaal up-to-date en ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden. De update lijkt geen nieuwe functies met zich mee te brengen, maar kan wel stabiliteitsverbeteringen bevatten.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. Mensen met een Samsung Galaxy S23 FE moeten nog wat langer wachten voordat ze de mei-update kunnen downloaden.

via [droidapp]