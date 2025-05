Oppo Introduceert Voordelige Oppo Pad SE

Oppo heeft een nieuwe tablet aangekondigd die voor een aantrekkelijk prijskaartje over de toonbank gaat. De Oppo Pad SE heeft een 11-inch scherm, een grote accu en een adviesprijs van 269 euro.

Ben je opzoek naar een nieuwe tablet, maar heb je hiervoor niet een heel groot budget, dan is de Oppo Pad SE misschien een optie. De tablet beschikt over een 11-inch LCD-scherm met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G100-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5MP selfie-camera, een 5MP hoofdcamera en een vrij grote 9340 mAh accu. Deze accu heeft ondersteuning voor 33W snelladen.

De Oppo Pad SE weegt 527 gram, is 7,39mm dun en draait op Android 15 met de ColorOS 15-schil. Deze schil brengt verschillende AI-functies met zich mee. De tablet is per direct verkrijgbaar in de kleur Twilight Blue voor 269 euro. Je kunt de Oppo Pad SE kopen via de officiële website van Oppo en via verschillende grote Nederlandse webwinkels.