Acer Introduceert Twee Spotgoedkope Smartphones

Na jaren van afwezigheid introduceerde Acer in maart van dit jaar eindelijk weer twee smartphones. Deze maand introduceert Acer alweer twee nieuwe smartphones. Dit keer maken we kennis met de zeer goedkope Acer Super ZX en Super ZX Pro.

Nadat Acer in maart de Acerpure Acerone Liquid S162E4 en Acerpure Acerone Liquid S272E4 introduceerde, heeft de fabrikant nu de Acer Super ZX en Super ZX Pro uitgebracht. De Super ZX kost slechts 90 euro en de Super ZX Pro kost 185 euro.

De Acer Super ZX beschikt over een 6,7-inch LCD-scherm, terwijl de ZX Super is uitgerust met een AMOLED-scherm. Het basis-model heeft 4GB werkgeheugen, terwijl de Pro-versie over 6GB werkgeheugen beschikt. Beide smartphones hebben een MediaTek Dimensity-chipset en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De chipset in de XZ Pro is echter iets krachtiger. Achterop vinden we nog een 64MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De Acer Super XZ Pro heeft daarnaast nog een 5MP macrolens, terwijl het basis-model het moet doen met een 2MP macrolens.

Helaas zijn de nieuwe smartphones niet in Nederland verkrijgbaar. Momenteel lijkt Acer zich voornamelijk te richten op landen waar een grotere vraag is naar extra goedkope smartphones, zoals India en andere Aziatische landen.

