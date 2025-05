Realme GT 7 en GT 7T Met 7000 mAh Accu Aangekondigd

Realme heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. De Realme GT 7 en de Realme GT 7T beschikken beide over een groot OLED-scherm en een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen.

De Realme GT 7 en Realme GT 7T zijn smartphones met een goede prijs/kwaliteit verhouding, die veel op elkaar lijken. Zo beschikken beide modellen over een 6,8-inch OLED-scherm met een piekhelderheid van 6000 nits. Ook hebben beide modellen een accu met een capaciteit van maar liefst 7000 mAh. Deze accu is dankzij de ondersteuning voor 120W snelladen in slechts 40 minuten aan de lader weer helemaal vol.

De reguliere Realme GT 7 beschikt verder over een MediaTek 9400e-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP telelens met 2x optische zoom. De smartphone kost 649,99 euro.

De Realme GT 7T met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte is met een prijskaartje van 549,99 euro honderd euro voordeliger, maar een telelens ontbreekt en de aanwezige Mediatek Dimensity 8400 Max-chipset is iets minder snel dan de MediaTek 9400e-chipset.

Beide smartphones draaien uit de doos op Android 15 en kunnen rekenen op vier OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De Realme GT 7(T) is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en geel.

via [androidplanet]