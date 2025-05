“Specificaties En Beelden Van Motorola Moto G86 Uitgelekt”

Motorola werkt aan de nieuwe mid-range Moto G86, waarvan in het geruchtencircuit zowel specificaties als beelden zijn opgedoken. Gelekte renders laten zien dat de smartphone een plat scherm krijgt en in ieder geval in vier verschillende kleuren op de markt verschijnt.

De details zijn gedeeld door de website Ytechb. Volgens de bron beschikt de Motorola Moto G86 over een plat 6,67-inch OLED-scherm met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Mediatek Dimensity 7300-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een waterdichte behuizing (IP68/IP69), een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Op de beelden zien we de Moto G86 in de kleuren groen, paars, blauw en rood. Wat voor adviesprijs de Moto G86 meekrijgt is nog onduidelijk, maar de Moto G85 verscheen vorig jaar op de markt voor 349 euro. Wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden weten we ook nog niet.

via [androidplanet]