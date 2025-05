Introductie Opvolger Van Snapdragon 8 Elite Eerder Dan Gedacht

Qualcomm heeft de datum voor zijn “Summit 2025” bekendgemaakt. Het evenement zal plaatsvinden van 23 tot en met 25 september, wat een maand eerder is dan vorig jaar. Tijdens dit evenement zal Qualcomm de opvolger van de Snapdragon 8 Elite introduceren.

Qualcomm zal in september de tweede generatie van de Snapdragon 8 Elite officieel presenteren. Eerder gingen we uit van een introductie in oktober, maar vermoedelijk hebben versnelde marktontwikkelingen en toegenomen concurrentie gezorgd voor een vervroegde lancering. Wanneer de eerste smartphones met de nieuwe chipset op de markt verschijnen is nog onduidelijk, maar doorgaans introduceren merken als OnePlus en Xiaomi kort na de introductie een nieuwe high-end smartphone. Vorig jaar introduceerde Xiaomi nog in dezelfde maand zijn vlaggenschip-smartphone met de 8 Elite-chipset.

Tijdens Summit 2025 krijgen we niet alleen de opvolger van Qualcomm’s smartphone-chipset te zien. De fabrikant zal ook een aantal chips voor Windows-laptops onthullen. Deze nieuwe Snapdragon-processoren vinden we later waarschijnlijk in nieuwe Surface-laptops van Microsoft.

