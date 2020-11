“Eerste Details Van High-end Nokia 10 PureView Gelekt”

Er zijn details opgedoken over een aankomende vlaggenschip-smartphone van Nokia. De Nokia 10 PureView zou onder andere beschikken over een Snapdragon 875-processor en krasbestendig saffierglas. Nokia zal de smartphone waarschijnlijk in de tweede helft van 2021 introduceren.

We wachten nog steeds op de Nokia 9.3 PureView, die na enige vertraging nog dit jaar op de markt moet verschijnen, maar er zijn nu al geruchten opgedoken over de volgende high-end smartphone, de Nokia 10 PureView. De eerste informatie is afkomstig van Nokiapoweruser, een bron die vaker informatie uitlekt over onaangekondigde Nokia-smartphones.

Volgens de bron voorziet HMD Global de Nokia 10 PureView met saffierglas, een materiaal dat sterker en krasbestendiger is dan normaal glas. Saffierglas is ook duurder, wat dus wel invloed zal hebben op de adviesprijs van de Nokia 10 PureView. Intern vinden we waarschijnlijk de Snapdragon 875-processor. Dit is een nog onaangekondigde chip van Qualcomm die volgend jaar in veel vlaggenschip-toestellen gebruikt zal worden.

We moeten echter nog lang wachten op de introductie van de Nokia 10 PureView en daarom kijken we eerst uit naar de Nokia 9.3 PureView. Dit toestel krijgt volgens eerdere berichten een 120Hz-scherm. De selfie-camera zit onder dit scherm verwerkt. Ook krijgt de smartphone ondersteuning voor het maken van 8K-video’s.

