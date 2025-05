Samsung Galaxy A53 Ontvangt Android 15-update

Er staat een grote update klaar voor de Samsung Galaxy A53. Gebruikers van de smartphone kunnen nu de One UI 7-update downloaden, dat is gebaseerd op Android 15. De update brengt een nieuwe beveiligingspatch en verschillende nieuwe functies met zich mee.

Veel Samsung-smartphones draaien inmiddels op Android 15 met de One UI 7-schil. De One UI 7-schil brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en staat nu ook klaar voor de Samsung Galaxy A53. Na de installatie van de update is de beveiligingspatch op de Galaxy A53 bijgewerkt naar die van mei 2025. Hierdoor is de beveiliging helemaal up-to-date en ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Ook brengt de update de Now Bar op het vergrendelscherm met zich mee, waarmee je meldingen kunt beheren, muziek kunt afspelen en timers kunt regelen. Daarnaast heeft de layout een makeover gekregen, kun je grote mappen op het startscherm aanmaken en is er een vernieuwde camera-app aanwezig. De One UI 7-update is 3,3GB groot en rolt in fasen uit. Hierdoor kan het aan paar dagen duren voordat de update voor alle Galaxy A53-gebruikers beschikbaar is.

via [droidapp]