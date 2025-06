“Introductie Google Pixel 10-serie Op 20 Augustus”

Als we de nieuwe geruchten mogen geloven zal Google op 20 augustus de Pixel 10-serie introduceren. Begin deze week scheven wij dat de introductie vroeger zal plaatsvinden, maar dat is dus niet het geval.

De bekende bron Android Headlines schreef eerder dat de introductie van de Google Pixel 10 op 13 augustus zal plaatsvinden, maar nu schrijft dezelfde bron dat de introductie een week is opgeschoven en dat we de vlaggenschip-smartphone op 20 augustus te zien krijgen. De Pixel 10 zal dan direct te bestellen zijn, waarna de release op 28 augustus zal plaatsvinden. De serie bestaat uit de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold.

Volgens eerdere geruchten zou Google de Pixel 10-serie een stuk eerder willen introduceren dan vorig jaar, maar dat lijkt nu dus niet het geval. Google presenteerde de Pixel 9-serie namelijk op 13 augustus, waarna de smartphone vanaf 20 augustus in de winkels lag.

Google Pixel 10-serie specificaties

Google is van plan om vier modellen op de markt te brengen. We maken straks kennis met de reguliere Pixel 10, twee modellen van de Pixel 10 Pro (6,3 inch en 6,8 inch) en de vouwbare Pixel 10 Pro Fold. Alle vier de smartphones beschikken over een krachtige Tensor G5-processor. Daarnaast krijgt de reguliere Google Pixel 10 nu een telelens, maar dit zal mogelijk wel ten koste gaan van de hoofdlens en groothoeklens. Deze camera’s krijgen namelijk een kleinere sensor. Verder verwachten we weinig wijzigingen qua design van de smartphones.

