“Introductie Google Pixel 10 Al Binnenkort”

Google is mogelijk van plan om de Pixel 10-serie eerder te introduceren dan oorspronkelijk gedacht. Een uitnodiging voor een speciaal evenement op 27 juni hint hier namelijk op.

Jarenlang introduceerde Google zijn nieuwste Pixel-smartphones in oktober, maar vorig jaar introduceerde Google de Pixel 9-serie al in augustus. Mogelijk ligt de Pixel 10-serie dit jaar echter nog eerder in de winkel. De website Android Authority heeft namelijk een uitnodiging uitgelekt voor ‘Pixel Penthouse’. Dit is een evenement in Londen dat op 27 juni zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement krijgen 25 ‘superfans’ de kans om te spelen met features en Pixel-apparaten die nog niet officieel te verkrijgen zijn. De kans is zeer groot dat het gaat om de Pixel 10-apparaten.

De Pixel 10-serie zal natuurlijk nog niet direct na Pixel Penthouse in de winkels verschijnen, maar het is ook onwaarschijnlijk dat we nog tot augustus moeten wachten. Google is daarnaast van plan om de definitieve versie van Android 16 al in juni uit te brengen, wat een vroegere lancering zeker mogelijk moet maken.

Google Pixel 10-serie

Volgens eerdere berichten zal Google vier varianten van de Pixel 10 op de markt brengen. Er komt een reguliere Pixel 10, een grote (6,8-inch) en kleine (6,3-inch) Pixel 10 Pro en een vouwbare Pixel 10 Pro Fold. Qua design lijken de smartphones veel op hun voorgangers en alle modellen krijgen de nieuwe Tensor G5-chipset. Daarnaast krijgt de reguliere Pixel 10 dit keer een zoomcamera.

via [androidplanet]