OnePlus Zal OnePlus 8-serie Op 14 April Introduceren

Na vele weken van geruchten weten we eindelijk wanneer OnePlus de OnePlus 8-serie officieel zal aankondigen. De fabrikant zal de nieuwe smartphones op 14 april om 17.00 presenteren.

We krijgen de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro te zien tijdens een livestream op 14 april. Dit is precies een maand eerder dan de introductie van zijn voorganger, die we op 14 mei 2019 te zien kregen. OnePlus zal op een andere dag waarschijnlijk ook de OnePlus 8 Lite introduceren, maar wanneer is nog onduidelijk.

De OnePlus 8 is al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. De reguliere OnePlus 8 zou een kleiner scherm, kleinere accu en minder camera’s hebben dan de OnePlus 8 Pro. Daarnaast zou de OnePlus 8 een 90Hz-scherm krijgen terwijl de Pro-uitvoering is voorzien van een 120Hz-scherm. Ook zou de OnePlus 8 Pro voor het eerst een IP68-certificering hebben. Hierdoor is de smartphone water- en stofdicht.

Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.