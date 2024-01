Samsung Galaxy A25 5G Vanaf 12 Januari Verkrijgbaar In Duitsland

Samsung heeft bekendgemaakt dat de Galaxy A25 5G vanaf 12 januari verkrijgbaar is in Duitsland. Op 16 januari verschijnt ook de Galaxy A15 op de Duitse markt. Waarschijnlijk zal de lancering in de Benelux snel volgen.

Samsung laat weten dat zowel de Galaxy A25 5G als de Galaxy A15 beschikken over een 50MP hoofdlens en een 13MP selfie-camera. Beide smartphones maken gebruik van een Super-AMOLED-scherm, maar het scherm van de Galaxy A25 5G heeft een 120Hz verversingssnelheid terwijl de Galaxy A15 blijft steken op 90Hz. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh.

De Samsung Galaxy A25 5G met 128GB opslagruimte is vanaf 12 januari verkrijgbaar voor 299 euro. De Galaxy A15 met 128GB opslagruimte is vanaf 16 januari verkrijgbaar voor 199 euro. De 5G-variant kost 229 euro.

via [tweakers]