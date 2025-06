Gelekte Foto’s Tonen Google Pixel 10 Pro Van Alle Kanten

De Google Pixel 10-serie komt de afgelopen weken wel erg vaak voorbij in het geruchtencircuit. Dit keer is een collectie foto’s uitgelekt die de Pixel 10 Pro van alle kanten laten zien. Ook weten we meer over de specificaties en releasedatum van de smartphone.

De onderstaande foto’s zijn gedeeld door de bron Mystic Leaks. De foto’s zouden een prototype van de Google Pixel 10 Pro tonen, die qua design veel lijkt op zijn voorganger. Wel lijkt de camera-module nog dikker dan die op de Pixel 9 Pro. Dit kan betekenen dat de Google Pixel 10 Pro een betere zoomcamera krijgt. Ook is er iets meer symmetrie gevonden naast de USB-C-poort onderin en zit de simkaartgleuf nu links bovenin.

Verder laten de foto’s zien dat de prototype is uitgerust met 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een krachtige Tensor G5-processor. Ook grappig is dat de bron Tech & Leaks Zone via de onderstaande video een aantal notificatiegeluiden en een nieuwe ringtone van de Google Pixel 10 heeft gedeeld. De nieuwe ringtone heet “The Next Adventure” en is lekker vrolijk.

Google zal de Pixel 10-serie, die bestaat uit vier modellen, naar verwachting op 13 of 20 augustus officieel introduceren.

via [AW]