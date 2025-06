“Samsung Galaxy Ring 2 Komt Pas Volgend Jaar”

Samsung lijkt te werken aan een opvolger van de Galaxy Ring. De ontwikkelingen van deze ring zitten echter nog in de beginfase, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat de Galaxy Ring 2 nog dit jaar op de markt verschijnt.

Geruchten over de komst van een slimme Samsung ring gingen al jaren rond, totdat de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2024 eindelijk de Galaxy Ring introduceerde. Inmiddels kijken we alweer een beetje uit naar de Galaxy Ring 2, maar waarschijnlijk moeten we nog lang wachten voordat deze ring in de winkels verschijnt. Galaxyclub heeft namelijk ontdekt dat Samsung inderdaad aan een opvolger werkt, maar de ontwikkeling zitten nog in een zodanig vroeg stadium dat de bron niet verwacht dat de Galaxy Ring 2 in 2025 op de markt verschijnt.

Galaxyclub verwacht dat de introductie van de Samsung Galaxy Ring 2 mogelijk tegelijkertijd met de Galaxy S26-serie of zelfs later dan dat zal plaatsvinden. Opzich is dat niet zo heel gek, want een jaarlijkse upgrade van een slimme ging lijkt vrij overbodig, aangezien je in zo’n klein apparaatje niet heel veel onderdelen kunt upgraden.

