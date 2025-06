Deze Motorola-smartphones Krijgen Android 16-update

Motorola heeft een overzicht gedeeld waarop smartphones van de fabrikant staan die een Android 16-update krijgen. Motorola is de eerste fabrikant die zo’n lijst heeft gedeeld.

Android 16 zal over niet al te lange tijd worden gelanceerd. Na de lancering zal de nieuwe versie van Android direct voor Google Pixel-smartphones verkrijgbaar zijn, waarna smartphones van andere merken snel zullen volgen. Motorola heeft alvast bekendgemaakt welke toestellen van het bedrijf een Android 16-update krijgen.

Op de Amerikaanse website van Motorola worden 29 toestellen genoemd die Android 16 zullen krijgen. Het is echter mogelijk dat de lijst nog niet compleet is, want verschillende modellen, waaronder de Moto G35, ontbreken op de lijst. Er staan ook een aantal toestellen op de lijst die niet in Nederland verkrijgbaar zijn. Motorola heeft niet bekendgemaakt wanneer de fabrikant begint met de uitrol van de update. Hieronder kun je het volledige overzicht bekijken.

Motorola Razr-serie:

– Motorola Razr 2025

– Motorola Razr+ 2025

– Motorola Razr Ultra 2025

– Motorola Razr+ 2024

– Motorola Razr 60

– Motorola Razr 60 Ultra

– Motorola Razr 50 Ultra

– Motorola Razr 50

Motorola Edge-serie:

– Motorola Edge 2025

– Motorola Edge 60 Pro

– Motorola Edge 60

– Motorola Edge 60 Fusion

– Motorola Edge 60 Stylus

– Motorola Edge 50 Ultra

– Motorola Edge 50 Pro

– Motorola Edge 50 Neo

– Motorola Edge 50 Fusion

– Motorola Edge 50

– Motorola Edge 40 Pro

Motorola G-serie:

– Moto G Power 2025

– Moto G 2025

– Motorola G Stylus 2025

– Moto G56

– Moto G86

– Moto G86 Power

– Moto G85

– Moto G75

– Moto G55

Andere modellen

– ThinkPhone 25 by Motorola

