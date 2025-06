Poco F7 In Europa Uitgebracht Voor 450 Euro

Poco heeft deze week een nieuwe smartphone geïntroduceerd voor de Europese markt. Het gaat om de Poco F7, wat een voordeligere uitvoering is van de eerder aangekondigde F7 Pro en F7 Ultra.

De Poco F7 verschijnt in Europa op de markt voor een vanafprijs van 449,90 euro en beschikt over een iets groter scherm dan de andere modellen in de F7-serie. Het gaat om een 6,83-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2772×1280 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3200 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8s Gen 4-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een grote 6500 mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen en 22,5 watt omgekeerd laden.

De camera-setup bestaat uit een 20MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP ultragroothoeklens. De behuizing is waterdicht (IP68) en meet 163,1×77.9×8,2mm. De Poco F7 draait uit de doos op Android 15 met Xiaomi’s HyperOS 2-schil. Naar verwachting krijgt de smartphone vier OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Voor de uitvoering met 256GB opslagruimte betaal je 449,90 euro en voor 512GB opslagruimte betaal je 499,90 euro. Tijdens de lanceringsactie, die loopt tot 8 juli, krijg je 50 euro korting.