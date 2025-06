Dit Zijn De Specificaties Van De Nothing Phone (3)

De officiële introductie van de Nothing Phone (3) zal over een week plaatsvinden. Dankzij berichten van Nothing en verschillende geruchten kunnen we nu echter al de meeste specificaties met jullie delen.

Nothing zal de Nothing Phone (3) op 1 juli officieel introduceren en de fabrikant heeft zelf al bekendgemaakt dat de smartphone een hoger prijskaartje meekrijgt. De Phone (3) is namelijk een krachtigere smartphone die moet gaan concurreren met de vlaggenschip-smartphones van andere fabrikanten. Ook heeft Nothing al laten weten dat de smartphone beschikt over een Snapdragon 8s Gen 4-processor en aan de achterzijde is voorzien van een zogeheten Glyph Matrix Led-display. De nieuwe lichtgevende achterkant is meer gedetailleerd dan de Glyph Interface op de Nothing Phone (2).

Volgens de geruchten beschikt de Nothing Phone (3) verder over een 6,7-inch 1,5K OLED-scherm, een 5150 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een 50 megapixel selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. Verder heeft de smartphone ondersteuning voor draadloos laden, eSIM en NFC. De Nothing Phone (3) draait uit de doos op Android 15 met de Nothing OS 3.0.5-schil en Nothing heeft bekendgemaakt dat de smartphone kan rekenen op 7 jaar software-ondersteuning.

De officiële introductie zal op 1 juli plaatsvinden.

via [droidapp]