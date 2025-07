Nothing Phone (3) Officieel Aangekondigd

Nothing heeft zojuist zijn nieuwste en krachtigste smartphone aangekondigd. We maken kennis met de Nothing Phone (3), die onder andere beschikt over een Glyph Matrix aan de achterzijde. In dit artikel zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

De Nothing Phone (3) is met een prijskaartje van 799 euro de duurste smartphone die Nothing tot nu toe heeft geïntroduceerd. Voor deze prijs krijg je echter wel krachtigere en vooral unieke hardware. De smartphone beschikt over een Snapdragon 8s Gen 4-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5150 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en 15W draadloos opladen. Voorop vinden we een 50MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP zoomlens met 3x optische zoom en 6x in-sensor zoom.

Glyph Matrix

Het scherm is 6,67-inch groot. Het gaat om een AMOLED-scherm met een 1,5K resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een maximale helderheid van 4.500 nits. Wat de Nothing Phone (3) uniek maakt is een klein LED-schermpje aan de achterzijde van de smartphone. De zogeheten Glyph Matrix zit in de rechterbovenhoek en is een cirkelvormige monochrome LED-display met 489 individuele LED-jes. Dit schermpje toont simpele informatie zoals bijvoorbeeld de naam van een beller, inkomende notificaties en animaties. Met de Glyph Matrix wil Nothing de smartphone persoonlijker maken.

De Nothing Phone (3) is vanaf 4 juli te bestellen voor een adviesprijs van 799 euro. Voor deze prijs krijgt je 12GB RAM en 256GB ROM. Voor 100 euro meer krijg je de 16GB+512GB uitvoering. De smartphone draait uit de doos op Android 15 met de Nothing OS 3.5-schil en gebruikers ontvangen zeven jaar beveiligingsupdates en vijf Android-updates.