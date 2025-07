Anker Roept Powerbanks Terug Vanwege Brandgevaar

Anker heeft een terugroepactie gestart voor meerdere powerbanks van het bedrijf. Het gaat om in totaal vijf verschillende modellen die problemen ervaren met lithiumionaccucellen van één leverancier. Door deze problemen kan de powerbank in brand vliegen.

Anker heeft laten weten dat het gaat om twee Power Bank-modellen, een MagGo Power Bank-model en twee Zolo Power Bank-modellen. De exacte modellen zijn als volgt:

Anker Power Bank – 10.000mAh, 22,5W (A1257)

Anker Power Bank – 20.000mAh, 22,5W, ingebouwde USB-C-kabel (A1647)

Anker MagGo Power Bank – 10.000mAh, 7,5W (A1652)

Anker Zolo Power Bank – 20.000mAh, 30W, ingebouwde USB-C- en Lightning-kabel (A1681)

Anker Zolo Power Bank – 20.000mAh, 30W, ingebouwde USB-C-kabel (A1689)

Het bedrijf heeft aangegeven dat Anker verbeterde kwaliteitsprotocollen heeft doorgevoerd. Daaruit is gebleken dat er een ‘potentieel probleem’ is met de lithiumionaccucellen van een enkele leverancier. De kans dat de powerbank in brand vliegt is erg klein, maar uit voorzorg heeft Anker toch een terugroepactie opgezet.

Klanten kunnen een online terugroepformulier gebruiken om een nieuwe powerbank of cadeaukaart aan te vragen. Na bevestiging van Anker kunnen klanten hun powerbank inleveren bij een accu-inleverpunt.

via [tweakers]