Review Xiaomi Redmi Watch 5: Prachtig Scherm, Grote Accu en Klein Prijsje!

Xiaomi heeft dit jaar een nieuwe smartwatch onder de Redmi-merknaam op de markt gebracht. De Xiaomi Redmi Watch 5 heeft een groot scherm en een aantrekkelijk prijskaartje van 109,99 euro. In deze review kijken wij wat de Redmi Watch 5 allemaal te bieden heeft en voor wie de smartwatch geschikt is.

Inhoud

Voordat ik mijn ervaring met de Xiaomi Redmi Watch 5 bespreek, kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. Xiaomi levert de Redmi Watch 5 in een klein vierkant doosje, waarbij je de smartwatch direct te zien krijgt wanneer je het doosje opent. Xiaomi levert de Redmi Watch 5 samen met een magnetische oplaadkabel en een gebruikershandleiding. De smartwatch is verkrijgbaar in de kleuren Obsidian Black (zwart), Silver Gray (zilver) en Lavender Purple (paars). In deze review kijken wij naar de Silver Gray-versie.

Design

Het design van de Redmi Watch 5 valt gelijk op. Xiaomi heeft de smartwatch namelijk voorzien van een uitzonderlijk groot 2,07-inch AMOLED-scherm. Dit rechthoekige scherm heeft een resolutie van 432 × 514 pixels en een 60Hz verversingssnelheid. Het scherm heeft een piekhelderheid van 1500 nits en past de helderheid automatisch aan aan de omgeving. Ga jij op een zonnige dag de deur uit, dan verhoogt de Redmi Watch 5 de helderheid van het scherm, zodat het scherm ook in direct zonlicht goed leesbaar is.

Ondanks het grote scherm voelt de smartwatch minder groot aan dan ik oorspronkelijk had gedacht. Dit is te danken aan de zeer dunne randen rondom het scherm en het gewicht van slechts 33,5 gram. De behuizing meet 47.5mm × 41.1mm × 11.3mm.

De Redmi Watch 5 kost slechts 109,99 euro, maar voelt zeker niet aan als een budget-smartwatch. De smartwatch heeft namelijk niet alleen een mooi helder scherm, maar ook het stevige waterdichte (5ATM) aluminium frame en een draaibare kroon aan de zijkant van de behuizing. Ook het meegeleverde TPU polsbandje, dat zorgt voor een zeer aangenaam draagcomfort, geeft de indruk dat we hier te maken hebben met een smartwatch uit een hoger prijssegment.

Het flexibele polsbandje beschikt over een handig sluitmechanisme. Het onderste deel van het bandje schuif je namelijk tussen het bovenste deel van het bandje en je pols. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk dat het bandje ongewenst loskomt, wat ik bij andere bandjes soms wel ervaar. Het polsbandje kun je makkelijk verwisselen met een ander bandje, maar de Redmi Watch 5 maakt gebruik van een eigen snelsluitontwerp. Hierdoor is de smartwatch alleen compatibel met bandjes die speciaal voor de Redmi Watch 5 zijn gemaakt.

Kort samengevat, de Xiaomi Redmi Watch 5 heeft een mooie uitstraling, een duidelijk groot scherm en een comfortabel polsbandje dat niet ongewenst los kan raken.

Functies

De Xiaomi Redmi Watch 5 draait niet op Wear OS, maar op Xiaomi’s eigen besturingssysteem Xiaomi HyperOS. Hierdoor zijn de functies wat beperkter en heb je geen toegang tot de Google Play Store. Xiaomi heeft ook geen eigen app-winkel, waardoor het dus niet mogelijk is om apps van derden te installeren. Wel is het mogelijk om via de Mi Fitness-app een groot aantal watchfaces te downloaden.

De bediening van HyperOS komt grotendeels overeen met de bediening van WearOS. Net als bij WearOS is het mogelijk om de watchface te wijzigen door de watchface ingedrukt te houden en kun je het menu openen met een druk op de draaibare kroon aan de zijkant van de smartwatch. Er zijn echter ook een aantal verschillen. Ontvangen notificaties haal je namelijk tevoorschijn met een veeg van boven naar beneden en het instellingen-menu open je met een veeg van links naar rechts. Het overzicht van widgets, waarmee je snel de weersvoorspellingen, je hartslag, stappen en andere zaken kunt inzien, open je met een veeg van onder naar boven.

We schreven eerder al dat het niet mogelijk is om zelf applicaties te installeren, maar tijdens het testen voelde het niet alsof ik bepaalde applicaties miste. Xiaomi heeft namelijk een groot aantal overzichtelijke en uitgebreide applicaties geïnstalleerd. Neem bijvoorbeeld de weer-app. Deze app toont de weersvoorspellingen van de hele dag per uur, maar ook de weersvoorspellingen voor de rest van de week, extra details zoals luchtvochtigheid en UV-straling én de tijden van de zonsop- en zonsondergang.

Uiteraard beschikt de smartwatch ook over een groot aantal applicaties voor het bijhouden van work-outs en het meten van je gezondheid en activiteiten. Zo kun je eenvoudig een work-out starten, de statistieken van de dag inzien, hartslagmetingen doen en je SpO2-waarden meten. Ook kun je je slaapactiviteiten bijhouden, je stress meten, ademhalingsoefeningen doen en rechtstreeks vanaf de smartwatch telefoongesprekken starten. De Redmi Watch 5 beschikt namelijk over een ingebouwde speaker en microfoon voor het telefoneren.

Een leuk extraatje is de aanwezige 164MB opslagruimte, die je kunt gebruiken voor het opslaan van muziek. Hierdoor kun je ook naar muziek luisteren wanneer je jouw smartphone niet bij je hebt. Je kunt de Redmi Watch 5 rechtstreeks verbinden met jouw draadloze oordopjes.

Alle data over je activiteiten, gezondheid en slaap kun je terugvinden in de Mi Fitness-app op je smartphone. De Mi Fitness-app is erg overzichtelijk en maakt het heel eenvoudig om alle data van eerdere dagen in te zien. De onderstaande screenshots tonen dat je in de kalender een dag kunt selecteren, waarna je jouw hartslag, slaappatroon, work-outs en andere zaken van die dag kunt bekijken.

Opladen

De Redmi Watch 5 beschikt over een zeer grote 550 mAh accu. Deze accu gaat volgens Xiaomi bij normaal gebruik tot wel 24 dagen mee en dit komt overeen met mijn persoonlijke ervaring. Zo zien we op de onderstaande screenshot dat de accu van mijn Redmi Watch 5 na 20 dagen gebruik nog voor 14% vol was. Dit komt dus vrijwel exact overeen met Xiaomi’s bewering van 24 dagen op één volle accu. Wel zal de accu sneller leeglopen als je veel workouts registreert en daarbij gebruikmaakt van de ingebouwde GPS.

Wanneer de accu leeg is kun je de smartwatch eenvoudig opladen met de meegeleverde witte oplaadkabel, die een magnetische verbinding maakt met de twee puntjes aan de achterzijde van de smartwatch. Dit kabeltje is naar mijn mening wel wat simpel. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een losse “oplaadpad”, die aansluit op een USB-C kabel (zie vergelijking hieronder).

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Redmi Watch 5 is een zeer complete smartwatch met een heel groot en helder scherm dat ook in direct zonlicht goed leesbaar is. De smartwatch heeft een uitzonderlijk lange accuduur, zit lekker om de pols en is eenvoudig te bedienen. Het is niet mogelijk om applicaties van derden te installeren, maar de voorgeïnstalleerde apps zijn vrij uitgebreid en overzichtelijk. Persoonlijk mis ik geen applicaties. Met een prijskaartje van ongeveer honderd euro kunnen wij de Redmi Watch 5 zeker aanraden.

Voordelen

• Prachtig groot scherm

• Comfortabel om de pols

• Lange accuduur

• Eenvoudig in gebruik

• Aantrekkelijk geprijsd

Nadelen

• Geen app-store voor apps van derden

• De smartwatch wordt geleverd met een wat simpel oplaadkabeltje

• Redmi Watch 5 alleen te gebruiken met polsbandjes van Xiaomi zelf

Wil je de Xiaomi Redmi Watch 5 kopen? Dan kun je de smartwatch bestellen op de officiële website van Xiaomi. De Redmi Watch 5 kost 109,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren grijs, zwart en paars. Je kunt de Redmi Watch 5 ook kopen bij verschillende Nederlandse webwinkels, waar de smartwatch inmiddels al iets in prijs is gedaald.