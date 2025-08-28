Oeps: Demofoto’s Op Nothing Phone 3 Zijn Gemaakt Met Professionele Camera

Om de Nothing Phone 3 te promoten heeft Nothing een aantal foto’s gebruikt die moeten laten zien wat er mogelijk is met de camera van de smartphone. Het blijkt nu echter dat deze demobeelden helemaal niet zijn gemaakt met de Nothing Phone 3, maar met een professionele camera.

Op demotoestellen van de Nothing Phone 3 waren foto’s te zien met daarbij de tekst “Beoordeel zelf. Dit is wat onze community met de Phone 3 vastlegde.” Een fotograaf heeft nu echter laten weten dat hij een van deze foto’s heeft gemaakt in 2023, met de Fujifilm X-H2S. Nothing heeft een licentie gekocht om deze foto te gebruiken. In 2024 publiceerde de fotograaf de foto op Instagram, terwijl de Nothing Phone 3 in 2025 op de markt verscheen. Hij is overigens niet de enige fotograaf die beweert dat zijn foto’s door Nothing werden gelicenseerd en vervolgens te zien waren op demotoestellen.

Volgens Nothing gaat het om een “ongelukkige fout“. Een woordvoerder van het bedrijf claimt dat de foto’s bedoeld waren als placeholder. Het is echter niet gek als je je vervolgens afvraagt waarom Nothing de foto’s licenseert als het bedrijf niet van plan is om de foto’s publiekelijk te tonen.

via [tweakers]