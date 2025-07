Eerste Details Van Samsung Galaxy S26 Ultra Opgedoken

De introductie van de Samsung Galaxy S26 Ultra zal waarschijnlijk pas in januari plaatsvinden, maar in het geruchtencircuit zijn nu al enkele details over de vlaggenschip-smartphone voorbijgekomen. Zo weten we meer over de accu en de dikte van de smartphone.

Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron Ice Universe krijgt de Samsung Galaxy S26 Ultra helaas opnieuw een 5000 mAh accu. Samsung stapt dus nog niet over op een siliciumkoolstofbatterij, zoals fabrikanten als OnePlus wel doen. De nieuwe siliciumkoolstofbatterijen kunnen meer capaciteit opslaan in dezelfde oppervlakte, waardoor de nieuwe smartphones van OnePlus en verschillende andere fabrikanten een hogere accucapaciteit hebben. Wel heeft Samsung gewerkt aan een betere veiligheid en levensduur van de accu. Ook zou de accu sneller kunnen opladen dan de huidige 45W snelheid van de Galaxy S25 Ultra.

Beter nieuws hebben we over de afmetingen van de Galaxy S26 Ultra. Volgens de bron heeft de smartphone een dikte van 7,2 millimeter. De huidige Galaxy S25 Ultra heeft een dikte van 8,2 millimeter. De officiële introductie zal pas begin volgend jaar plaatsvinden, dus neem de geruchten voorlopig nog met een korrel zout.

via [droidapp]