Verkoop Sony Xperia 1 VII Tijdelijk Stilgelegd Vanwege Problemen Met De Smartphone

Sony heeft de verkoop van de Xperia 1 VII tijdelijk stilgelegd, omdat gebruikers van de nieuwe vlaggenschip-smartphone kampen met vervelende problemen. De Xperia 1 VII gaat soms zomaar uit, verhoogd het volume of herstart. Opmerkelijk genoeg lijkt het probleem alleen in thuisland Japan voor te komen.

In Japan kampen gebruikers van de Sony Xperia 1 VII met de genoemde problemen. Het is onduidelijk of de problemen ook in andere landen voorkomen, maar Sony heeft besloten om de verkoop tijdelijk te stoppen. Sony zegt op een ondersteuningspagina niet specifiek dat de problemen alleen in Japan voorkomen, maar noemt wel edities die alleen in Japan verkrijgbaar zijn. Het gaat om toestellen van bepaalde providers. Mogelijk zit het probleem in de software van deze providers.

Ondanks dat het probleem hoofdzakelijk in Japan lijkt voor te komen, melden mensen dat pre-orders van de telefoon zijn geannuleerd in Europa. Ook is de Xperia 1 VII op de website van Sony “niet op voorraad”. De Sony Xperia 1 VII is sinds vorige maand verkrijgbaar voor 1.499 euro.

via [AW]