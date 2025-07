Eerste Details Google Pixel Watch 4 Uitgelekt

De officiële introductie van de Google Pixel Watch 4 moet nog plaatsvinden, maar in het geruchtencircuit zijn inmiddels verschillende details opgedoken. Zo krijgen we onder andere meer te weten over de afmetingen van de Pixel Watch 4 en de kleuren waarin de smartwatch op de markt verschijnt.

Google zal de Pixel Watch 4 vermoedelijk op 20 augustus officieel introduceren, samen met de Pixel 10-serie. Volgens de laatste geruchten verschijnt de Pixel Watch 4 in twee maten op de markt. Consumenten kunnen straks kiezen voor een 41 mm en 45 mm model. Beide modellen zijn met of zonder 4G-ondersteuning verkrijgbaar.

De Google Pixel Watch 4 zal in vijf verschillende kleuren op de markt verschijnen, aldus de bron. Het gaat om de kleuren Obsidian (zwart), Porcelain (wit), Iris (paars), Moonstone (lichtgrijs) en Lemon (geel). Ook zal Google een ruimer aanbod bandjes uitbrengen. Denk aan Active Bands in kleuren Iris, Lemongrass en Moonstone, een sportvariant, een handgemaakte lederen band en metalen mesh-bandjes in Matte Black en Polished Silver.

Het design van het horloge zelf zal niet veel veranderen ten opzichte van zijn voorganger. Wel is de Google Pixel Watch 4 iets dikker (14,3 mm), zijn de schermranden wat dunner en vinden we aan de zijkant twee knoppen.

via [droidapp]