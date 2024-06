Specificaties Van Mid-range HMD Atlas Uitgelekt

HMD, het Finse merk dat onder andere verantwoordelijk is de productie van Nokia-smartphones, maakt sinds kort ook smartphones onder zijn eigen merknaam. In het geruchtencircuit is nu een nieuwe HMD-smartphone opgedoken. Het gaat om de HMD Atlas, waarvan een foto en een groot aantal specificaties zijn uitgelekt.

Volgens de bron beschikt de HMD Atlas over een 6,64-inch IPS LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 4 Gen 2-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte dat je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor QuickCharge 4.0+ en een 16MP selfie-camera. Achterop vinden we een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een dieptesensor. Ook heeft de smartphone nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Een releasedatum hebben we nog niet, maar de bron deelt wel de vermoedelijke adviesprijs van 240 dollar. Naast de HMD Atlas zou de fabrikant ook nog werken aan de HMD Skyline, Xenon, Waylay, Ridge en Vibe. Eerder bracht de fabrikant al de HMD Pulse, Pulse Plus en Pulse Pro op de markt.

via [droidapp]