“Tri-fold Smartphone Van Samsung Verschijnt Dit Jaar Op De Markt”

Samsung heeft officieel bekendgemaakt dat de fabrikant nog dit jaar zijn eerste tri-fold smartphone zal introduceren. Een tri-fold is een vouwbare smartphone met niet één, maar twee scharnieren. Samsung’s tri-fold smartphone krijgt een veel groter scherm dan de huidige vouwbare smartphones van Samsung.

Huawei is momenteel de enige fabrikant die een tri-fold smartphone verkoopt. De Huawei Mate XT Ultimate beschikt over twee scharnieren en heeft in uitgeklapte stand een 10,2-inch scherm. Dichtgeklapt is het scherm 6,4-inch groot. Hierdoor is de Mate XT te gebruiken als smartphone en als tablet.

Samsung werkt aan een vergelijkbare smartphone en Samsung-topman Roh Tae-Moon heeft tijdens een persconferentie laten weten dat de smartphone nog in 2025 op de markt verschijnt. Dit is uiteraard als alles volgens plan verloopt, want Samsung is nog bezig met het verfijnen van de smartphone. Samsung heeft nog niet bekendgemaakt wat voor naam de tri-fold smartphone meekrijgt, maar in het geruchtencircuit is de naam “Galaxy G Fold” voorbij gekomen.

We werken hard met als doel om de tri-fold telefoon te lanceren zodra het niveau van voltooiing en gebruiksvriendelijkheid is gegarandeerd. We zullen het product nog dit jaar kunnen uitbrengen. U kunt ernaar uitkijken. We hebben de lanceringsnaam voor de tri-fold telefoon nog niet vastgesteld. Aangezien het moment van lancering nadert, zullen we binnenkort een beslissing nemen.

De Galaxy Z Fold-smartphones hebben een groot scherm, maar door de vrij vierkante beeldverhouding is dit scherm niet ideaal voor het kijken van films. De tri-fold smartphone krijgt een meer rechthoekige beeldverhouding, wat te vergelijken is met het scherm van een reguliere tablet. Hierdoor kun je films kijken zonder grote zwarte balken aan de boven- en onderzijde van het scherm.

