Uitrol Android 12 Voor OnePlus 9 Hervat

Ruim een week geleden rolde OnePlus de Android 12-update uit naar de OnePlus 9 en 9 Pro, maar kort na de uitrol trok de fabrikant de update weer in na vele klachten van gebruikers. OnePlus heeft de afgelopen dagen hard gewerkt om de vele bugs te fixen en heeft de uitrol van Android 12 nu weer hervat.

De uitrol van Android 12 met de OxygenOS 12-schil verliep alles behalve soepel. De nieuwste update bleek vol te zitten met bugs en gebruikers waren dan ook niet te spreken over de update. OnePlus heeft de uitrol van de update tijdelijk moeten stoppen om aan de problemen te werken. Nog niet alle problemen zijn opgelost, maar OnePlus heeft de uitrol van de OxygenOS 12-update nu wel weer hervat.

OnePlus heeft zich eerst gefocust op de grootste problemen. De fabrikant zal later een extra update uitrollen die de overige bugs aanpakt. Zo zullen onder andere de problemen met het automatisch aanvullen van formulieren binnen Chrome via een aparte update worden aangepakt. OnePlus heeft de onderstaande statement gegeven.

In deze build concentreren we ons op het oplossen van de problemen die recentelijk het meest zijn gemeld, waaronder het niet kunnen verbinden met de mobiele data in bepaalde scenario’s, het niet zichtbaar zijn van telefoonmeldingen, problemen met vastlopen, sommige weergaveproblemen, enzovoort. Een paar gebruikers heeft de update al en we zullen deze stapsgewijs blijven uitrollen.